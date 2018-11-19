В Алматы более 2,8 га земли будут изъяты у граждан для строительства метро и проспекта

CA-NEWS (KZ) - Акимат города Алматы начал процедуру принудительного отчуждения земельных участков жителей для строительства объекта электрического транспорта и проспекта Абая.

Согласно постановлениям, подписанным акимом Бауыржаном Байбек, 1,4758 га земли, принадлежащих 15 собственникам и расположенных в микрорайоне «Калкаман-2» в Наурызбайском районе города, будут изъяты для строительства метро; 1,3542 га 16 собственников, расположенных по проспекту Абая от улицы Момышулы до границ города в Ауэзовском и Наурызбайском районах Алматы, будут отчуждены для строительства проспекта Абая.

Датой завершения принудительного отчуждения определено 31 декабря 2020 года.

Управлению земельных отношений города Алматы поручено:

- уведомить собственников земельных участков и обеспечить им выплату компенсации в установленном законодательством порядке;

- по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества передать их на баланс Управления финансов города Алматы.