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  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев и Мирзиеев обсудили проведение встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщает пресс-службы Акорды, главы государств обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня.

Стороны подтвердили договоренность о проведении в следующем году очередной Рабочей (консультативной) встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте. Президенты отметили важность согласования вопросов подготовки данного мероприятия на уровне внешнеполитических ведомств стран региона.

Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

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