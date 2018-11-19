Назарбаев и Мирзиеев обсудили проведение встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщает пресс-службы Акорды, главы государств обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня.

Стороны подтвердили договоренность о проведении в следующем году очередной Рабочей (консультативной) встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте. Президенты отметили важность согласования вопросов подготовки данного мероприятия на уровне внешнеполитических ведомств стран региона.

Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.