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  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане планируют выделять по $425 млн на ремонт до 5 тыс. км автодорог в год
Предыстория: В Жамбылской области открыта дорога в обход Кордая

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 7 тыс. км автодорог республиканского значения охвачены строительством и реконструкцией, ремонтом — 10 тыс. км. Об этом 19 ноября на заседании правительства сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

По его словам, за счет выделенных средств построено и реконструировано 2,4 тыс. км, отремонтировано 7,5 тыс. км автодорог республиканского значения. На всех объектах создано свыше 100 тыс. рабочих мест, доля материалов отечественного производства составила порядка 95%.

Так, по коридору Центр—Юг завершен участок Астана—Темиртау, в следующем году будет завершен участок Темиртау—Караганды и обход Караганды. С текущего года начаты работы на участках Караганды—Балхаш—Бурылбайтал—Курты, с 2019 года -на участке Курты—Капшагай.

По коридору Центр—Восток, по данным главы МИР, практически открыто движение по новому покрытию на участке Астана—Павлодар. На участках Павлодар—Семей и Семей—Калбатау завершены все участки, кроме выхода из Павлодара. Завершение данного проекта предусмотрено в 2019 году.

По коридору Центр—Запад ведутся работы на участке Кандыагаш—Макат, в этом году начаты работы на участках Атырау—Астрахань и Кандыагаш—Актобе, на остальных участках работы начнутся со следующего года. Также ведутся работы на участке Костанай—Денисовка. Полностью коридор будет завершен в 2020 году.

«По итогам текущего года планируется открыть движение на 528 км. Так, полностью завершены работы по проектам Уральск—Каменка, обход поселка Кордай, Бейнеу—Актау и Балпыкби—Талдыкорган и обход Сарканда», - сообщил Ж.Касымбек.

В декабре ведомство планирует объявить конкурс на строительство обходов городов Шымкента и Сарыагаш и реконструкцию участка от Сарыагаш до границы Узбекистана. Строительные работы планируется начать с 2020 года.

«В текущем году финансирование автодорог местной сети доведено до 156 млрд тенге ($425 млн) на паритетной основе, что позволило охватить ремонтном свыше 4 тыс. км автодорог местной сети», - сказал министр.

В трехлетнем периоде ежегодный объем финансирования сохранен на уровне не ниже 150 млрд тенге с охватом ремонтных работ до 5 тыс. км в год. Эти меры позволят дополнительно создать до 10 тыс. рабочих мест. Такие темпы будут сохранены и в последующие годы. Это позволит до 2025 года отремонтировать порядка 30 тыс. км и улучшить состояние 85% автодорог местного значения, добавил он.

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