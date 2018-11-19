В 2020 году около 6,6 тыс. км автодорог в Казахстане будут платными

CA-NEWS (KZ) - В 2020 году около 6,6 тыс. км автодорог в Казахстане будут платными. Об этом 19 ноября на заседании правительства сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

По его словам, в октябре введены в тестовую эксплуатацию системы взимания платы на участках Алматы—Капшагай, Алматы—Хоргос и Астана—Темиртау, которые в настоящее время интегрируются с системами Министерства внутренних дел. Сбор платы планируется начать во второй половине января 2019 года.

Кроме того, ведется разработка проектно-сметной документации по устройству системы взимания платы на 5,9 тыс. км, в том числе на международном коридоре Западная Европа—Западный Китай. Монтаж систем взимания платы планируется со следующего года. В целом в 2020 году порядка 6,6 тыс. км будет охвачено системой, сказал глава МИР.