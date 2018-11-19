ГКНБ Таджикистана уточнил количество граждан, примкнувших к «ИГ»

CA-NEWS (TJ) - В боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) участвовали 1899 граждан Таджикистана. Эта цифра была озвучена замглавы Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Мансурджоном Умаровым на заседании нижней палаты парламента страны.

Ранее власти Таджикистана заявляли, что количество граждан, примкнувших к ИГ, не превышает 1100 человек.

Мансурджон Умаров сказал, что граждане Таджикистана перебрались в Сирию и Ирак через территорию Турции, куда прибыли из Москвы, Бишкека, Дубая и Баку. По его словам, в настоящее время сотни членов семей боевиков находятся в Сирии, Ираке и Афганистане. «Проблема в том, что после смерти боевиков ИГ – уроженцев Таджикистана их жены и дети остаются в этих странах и подвергаются «промывке мозгов» со стороны других террористических организаций», - сказал Умаров.

Властями Таджикистана были возвращены на родину более 80 граждан, находящихся в Сирии и Ираке, добавил зампредседателя ГКНБ Таджикистана. По его словам, более 1700 боевиков-таджикистанцев находятся в розыске. Власти пока не владеют точной информацией о количестве убитых в Сирии и Ираке таджикистанцев.

Власти Таджикистана заявляют, что «заинтересованные круги» в некоторых странах перебрасывают боевиков ИГ из Сирии и Ирака в приграничные с Центральной Азией районы Афганистана. «Боевики проходят специальное обучение, после чего их отправляют для осуществления диверсия и терактов в Таджикистан»,- заявил Мансурджон Умаров.