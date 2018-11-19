Власти Франции не будут отменять вызвавшее протесты повышение налога

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что налог на горючее, который привел к повышению цен на автомобильное топливо и протестам по всем стране, будет сохранен, сообщает Коммерсантъ.

«Налог на выброс парниковых газов будет сохранен. Наш курс на защиту экологии верный и мы будем его придерживаться»,— подчеркнул он в эфире телеканала France 2.

В то же время, премьер подчеркнул, что правительство слышит недовольство французов. По его словам, власти видят в протестах «не только проявление гнева, но и то, что они отражают страдания людей, отсутствие у них перспектив». «Совершенно очевидно, что власти страны долгое время не давали должного ответа на обеспокоенность населения, на возникшее у людей чувство, что они брошены на произвол судьбы, сходят вниз по социальной лестнице. Именно это ощущает та часть населения, которая вышла на манифестации. Я прислушиваюсь к их мнению»,— подчеркнул господин Филипп (цитата по ТАСС).

При этом Эдуар Филипп напомнил об обещании президента Эмманюэля Макрона «снизить для населения к концу пятилетнего периода нахождения у власти налоговое бремя». Премьер-министр утверждает, что «процесс уже начался в этом году», но «возможно, население этого не почувствовало».

Массовые акции против роста цен на бензин и дизельное топливо, а также против увеличения налогов прошли в выходные по всей территории Франции. Напомним, с 1 января в 2019 года налог на горючее планируют повысить, что приведет к повышению стоимости бензина на 2,9 евроцента, на дизельное топливо — на 6,5 евроцента за литр. Эти меры власти объясняют борьбой с загрязнением воздуха. Во время протестов пострадали свыше 400 человек. Всего в 2034 акциях приняли участие 287,7 тыс. человек.