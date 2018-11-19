13 новых авиарейсов в города Казахстана открыты с начала года

CA-NEWS (KZ) - С начала года казахстанские и иностранные авиаперевозчики открыли 13 новых маршрутов. Об этом 19 ноября на заседании правительства РК сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

По его словам, за январь-октябрь воздушным транспортом перевезено 6,7 млн пассажиров, что больше показателя аналогичного периода 2017 года на 9,6%. Аэропорты республики за 10 месяцев обслужили 12,7 млн человек, что на 6% больше показателя прошлого года. Количество транзитных авиапассажиров составило 765 тыс. человек, что на 47% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Согласно данным МИР РК, по итогам года это количество превысит 1 млн чел.

С начала года открыты 13 новых маршрутов: из Хельсинки в Астану, из Астаны в Вильнюс, Казань, Сочи, Челябинск, Краснодар, Тюмень, Томск. Из Риги и Красноярска в Алматы, из Атырау во Франкфурт, из Москвы в Кызылорду и из Новосибирска в Павлодар.

Министр добавил, что ведомство продолжает реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и аэровокзала аэропорта города Семей. Завершение работ планируется до конца текущего года. Кроме того, в этом году начата реконструкция ВПП аэропорта Костаная со сроком завершения в 2019 году.