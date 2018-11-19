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  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба

CA-NEWS (CA) - В Чикаго с высоты 95-го этажа Ханкок-центра упал лифт с шестью пассажирами, среди которых беременная женщина, сообщает CBS Chicago. Во время движения один из тросов лопнул, после чего кабина лифта на огромной скорости полетела вниз, остановившись на уровне 11 этажа.

«Вначале я думал, что мы умрем. Мы спускались вниз, а потом я почувствовал, что мы падаем, а затем я услышал стук и хлопок», — заявил турист Хайме Монтемайор.

При этом пассажиры не знали, на каком этаже они находятся, до тех пор, пока не прибыли экстренные службы. Эвакуация заняла около трех часов. Никто из пассажиров не пострадал.

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