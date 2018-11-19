Европейский союз выделит 50 млн евро в поддержку реформы бюджетной политики Монголии

CA-NEWS (MNG) - Европейский комиссар по международному сотрудничеству и развитию Нэвэн Мимице сообщил о том, что Евросоюз выступает за активизацию двусторонних отношений с Монголией и, в связи с этим, в рамках Многолетней индикативной программы стране будет выделена сумма в размере 50 млн евро в поддержку реформы бюджетной политики, передает Монголия Сейчас.

В Улан-Баторе прошла встреча европейского комиссара по международному сотрудничеству и развитию Нэвэна Мимице с главой МИД Монголии Дамдины Цогтбаатаром.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по результатам реализуемой Евросоюзом в Монголии многолетней индикативной программы, отметили важность расширения двусторонних экономических отношений, в особенности, обращения внимания вопросу увеличения инвестиций со стороны ЕС и государств-членов Евросоюза.