В Астане состоится очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии
|Предыстория: Турция, Россия и Иран будут продолжать борьбу с терроризмом в Сирии с целью ликвидации ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры». Совместное заявление
CA-NEWS (KZ) - В Астане 28-29 ноября состоится 11 раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии.
По данным Министерства иностранных дел Казахстана, встреча планируется с участием делегаций стран-гарантов Астанинского процесса - России, Турции, Ирана, а также представителей правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. На встречу в качестве наблюдателей приглашены представители ООН и Иордании.
Страны-гаранты намерены обсудить вопросы, связанные с ситуацией в провинции Идлиб, входящую в одну из четырех зон деэскалации, с созданием условий возвращения беженцев и постконфликтного восстановления в Сирии.
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