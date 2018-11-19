В Астане состоится очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии

CA-NEWS (KZ) - В Астане 28-29 ноября состоится 11 раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии.

По данным Министерства иностранных дел Казахстана, встреча планируется с участием делегаций стран-гарантов Астанинского процесса - России, Турции, Ирана, а также представителей правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. На встречу в качестве наблюдателей приглашены представители ООН и Иордании.

Страны-гаранты намерены обсудить вопросы, связанные с ситуацией в провинции Идлиб, входящую в одну из четырех зон деэскалации, с созданием условий возвращения беженцев и постконфликтного восстановления в Сирии.