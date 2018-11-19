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  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация палаты представителей Конгресса США посещает Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 19 ноября, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с находящейся в стране группой членов Палаты представителей Конгресса США во главе с сопредседателями «Кокуса по Узбекистану» Трентом Келли и Висенте Гонсализом.

В состав делегации вошли как республиканцы, так и демократы, члены ключевых комитетов Палаты представителей, сообщила пресс-служба МИДа.

Министр поздравил конгрессменов с переизбранием на недавних промежуточных выборах и приветствовал создание в нижней палате Конгресса США впервые за всю историю двусторонних отношений «Кокуса по Узбекистану».

В состоявшейся беседе стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-американской повестки дня, которая обретает всеобъемлющий и интенсивный характер после майского официального визита Президента Шавката Мирзиёева в США и его продуктивных переговоров с Президентом Дональдом Трампом.

На встрече рассмотрены перспективы укрепления и расширения связей между узбекскими и американскими парламентариями, законодательного закрепления позитивных тенденций в динамично развивающемся сотрудничестве между Узбекистаном и США.

В беседе принял участие временный поверенный в делах США в Узбекистане Алан Мельцер.

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