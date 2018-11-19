В Петербурге нашли похитительниц младенца из больницы

CA-NEWS (UZ) - В Петербурге нашли двух женщин, которых подозревают в похищении младенца. Правоохранители задержали 36-летнюю жительницу Узбекистана и ее 55-летнюю мать. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

Девочка родилась 20 сентября с пороком сердца. После младенца вместе с матерью перевели в детскую больницу на Авангардной улице, где ребенку сделали операцию. Оттуда малышку и похитили 16 ноября. Ребенка нашли дома у подозреваемых и вернули в больницу.

В настоящее время женщины задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Кроме того, в ближайшее время планируется предъявить им обвинение в похищении человека.