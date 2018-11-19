В Таджикистане уволили двух учителей за интимное видео
- Таджикистан, происшествия
- 15:47, 19 ноября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Тайно снятое видео любовных утех двух преподавателей начальных классов в кабинете директора одной из начальных школ Согдийской области привело к увольнению обоих учителей, передает "Ахбор".
К. и З., воспользовавшись тем, что директор был на уроке, вошли в его кабинет для любовных утех. Но их коллега снял процесс на видеокамеру мобильного телефона через замочную скважину двери и передал органам. Сейчас ведется следствие.
Сайт "Ахбор” получил короткое одноминутное видео. На нём не видно лиц героев, но видно, что двое занимаются любовью в кабинете директора. Как выяснилось, влюбленные преподаватели начальных классов этой школы К. и З. К., как оказалось, женатый мужчина, а З. еще не была замужем.В этой школе учились дети от первого по четвертого классов.
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