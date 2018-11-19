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  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Более 50% зарегистрированных в Монголии безработных составляют женщины

CA-NEWS (MNG) - Среди безработных монголов, официально зарегистрированных в службе занятости Монголии к концу октября текущего года доля женщин составила 52,8%, сообщают местные СМИ.

За указанный период в Монголии было зарегистрировано 27,3 тыс. безработных, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении национального статистического комитета данной страны.

При этом самый высокий уровень безработицы отмечается в возрастной группе 16-34 лет и составляет 57,5%.

В настоящее время более половины трехмилионного населения Монголии составляют женщины. При этом каждая пятая монгольская женщина имеет степень бакалавра в различных областях.

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