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  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане арестован третий вице-министр энергетики
Предыстория: Замакима Карагандинской области стал вице-министром энергетики КазахстанаПродолжение: Еще один вице-министр энергетики Казахстана задержан по подозрению в коррупции

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане арестован вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа, подозреваемый в причастности к хищению 215 млн тенге ($585) в его бытность акимом города Сарани Карагандинской области.

По словам генерального прокурора РК Кайрата Кожомжарова, в Сарани, где нет центрального отопления, в 2015 году установили тепловые счетчики.

«Счетчики монтировали в пустые стены. Начато расследование уголовного дела», – сообщал ранее глава надзорного органа.

Специализированный межрайонный суд постановил применить к вице-министру меру пресечения в виде ареста до 16 января 2019 года.

А.Шкарупа - третий вице-министр энергетики, арестованный с начала года. В октябре он был назначен на место арестованного в июне вице-министра Бакытжана Джаксалиева. Весной же был арестован вице-министр Гани Садибеков. Их домашний арест продлен до 1 декабря.

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