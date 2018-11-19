В Сырдарьинской области фермеров заставили принять присягу

CA-NEWS (UZ) - В Сырдарьинской области прошло уникальное мероприятие, сообщает газета «Сирдарё хакикати».

В преддверии Дня работников сельского хозяйства, сотрудники Сырдарьинского областного хокимията решили собрать фермеров из Боёвутского и Гулистанского района на площади около городского хокимията (администрации), передает Кун.уз.

В сообщении областного хокимията говорится, что фермеры вышесказанных районов поклялись работать честно во благо развития страны.

В мероприятии приняли участие хоким области Гофуржон Мирзаев, представители областной прокуратуры и других правоохранительных органов.

В Узбекистане присяги обычно утверждаются законом. Например, военная присяга утверждена законом «О всеобщей воинской обязанности и военной службе». В свою очередь этот закон рассмотрели депутаты, сенаторы и президент.

На каких законных основаниях хоким области заставил фермеров принять присягу пока неизвестно.