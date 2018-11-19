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  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Калифорнии ведут поиски 993 человек, пропавших без вести после самого разрушительного в истории штата лесного пожара
Предыстория: Самые разрушительные в истории Калифорнии лесные пожары сняли из космоса

CA-NEWS (CA) - Власти Калифорнии в воскресенье продолжили поиски 993 человек, которые числятся в списках пропавших без вести после самого разрушительного в истории штата лесного пожара, превратившего в руины практически весь город Парадайс, сообщает Reuters.

Вечером 18 ноября власти сократили список пропавших без вести до 993 с 1.276 имен, говорится в заявлении департамента шерифа округа Батт.

В списке погибших на данный момент 77 человек, сообщили чиновники 18 ноября. Число жертв, погибших в результате одного пожара в Калифорнии, стало самым высоким в истории, существенно превысив рекордный показатель 1933 года, когда пожар в Лос-Анджелесе унес 29 жизней.

По последним подсчетам, пожар уничтожил свыше 13.600 домов и других строений, сообщили власти в воскресенье.

Точные причины пожара все еще устанавливаются, однако энергетические компании сообщали о проблемах с оборудованием в непосредственной близости от места его возникновения.

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