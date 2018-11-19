РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Состояние граждан Казахстана, пострадавших в ДТП под Саратовом, в котором погибли 5 узбекистанцев, тяжелое
Предыстория: Названы имена узбекистанцев, погибших в ДТП в Саратовской области

CA-NEWS (KZ) - Состояние граждан Казахстана, пострадавших при столкновении автобуса с грузовым поездом в Саратовской области, тяжелое. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы областного Министерства здравоохранения Александр Колоколов.

«Состояние тяжелое. Они находятся в областной клинической больнице, вся необходимая медицинская помощь оказывается», - сказал он.

17 ноября в полдень на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись заказной автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров — граждан Узбекистана, в тяжелом состоянии госпитализированы водитель и его сменщик, граждане Казахстана. Бригада санавиации эвакуировала обоих пострадавших в Саратов.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 61-летнего водителя автобуса, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

print
  • При стрельбе в Лондоне ранены не менее трех человек
  • Комитет ООН по правам человека потребовал от Таджикистана отчета по событиям в Хороге 2012 года
  • Трамп рассказал, когда США назовут убийц Хашогги
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×