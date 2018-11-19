Состояние граждан Казахстана, пострадавших в ДТП под Саратовом, в котором погибли 5 узбекистанцев, тяжелое

CA-NEWS (KZ) - Состояние граждан Казахстана, пострадавших при столкновении автобуса с грузовым поездом в Саратовской области, тяжелое. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы областного Министерства здравоохранения Александр Колоколов.

«Состояние тяжелое. Они находятся в областной клинической больнице, вся необходимая медицинская помощь оказывается», - сказал он.

17 ноября в полдень на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись заказной автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров — граждан Узбекистана, в тяжелом состоянии госпитализированы водитель и его сменщик, граждане Казахстана. Бригада санавиации эвакуировала обоих пострадавших в Саратов.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 61-летнего водителя автобуса, ему грозит до 7 лет лишения свободы.