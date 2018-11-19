В Таджикистане гособвинитель запросил пожизненного заключения для обвиняемого по делу о нападении на иностранных велотуристов

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане государственный обвинитель 19 ноября запросил верховный суд приговорить Хусейна Абдусамадова, главного фигуранта по уголовному делу о нападении на иностранных велотуристов на трассе Душанбе-Дангара, к пожизненному заключению.

Выездной судебный процесс проходит в здании СИЗО №1 Минюста Таджикистана, сообщает Радио Озоди.

Заседание проходит в открытом режиме, но, несмотря на это, для участия в нем допускают лишь адвокатов и свидетелей.

Один из участников судебного процесса на условиях конфиденциальности сообщил, что на процессе выступил государственный обвинитель – представитель генеральной прокуратуры страны. По его словам, он попросил суд приговорить основного фигуранта по данному делу Хусейна Абдусамадова к пожизненному заключению.

В отношении Хусейна Абдусамадова, главаря группы, напавшей на иностранных велотуристов в Дангаре в июле этого года, возбуждено уголовное дело по 9 статьям УК РТ. Власти обвиняют его в убийстве с особой жестокостью, терроризме, экстремизме, организации преступного сообщества, умышленном уничтожении имущества, вовлечении граждан в участии в боевых действиях за рубежом.

29 июля автомобиль, в котором находились террористы, наехал на иностранцев, путешествовавших по Таджикистану. После наезда злоумышленники напали на велотуристов с топорами и ножами. В теракте погибли четверо иностранцев, двое получили тяжелые увечья.

Из пяти человек, непосредственно напавших на туристов, в живых остался лишь Хусейн Абдусамадов, остальные четверо напавших - были ликвидированы в ходе спецоперации по их задержанию.

На скамье подсудимых – 15 человек, включая Хусейна Абдусамадова. Все они в понедельник, 19 ноября, выступили в суде с последним словом. Как сообщают источники, Абдусамадов признался в содеянном, но нисколько не сожалеет об этом.

На этом судебное рассмотрение данного дела завершено. В Верховном суде РТ сообщили 19 ноября, что судья удалился в совещательную комнату. Ожидается, что приговор подсудимым будет объявлен в среду, 21 ноября.

В совершенном теракте погибли четверо путешественников: 29-летние супруги из США Джей Остин и Лорен Гейган, житель Нидерландов Рене Вокке и гражданин Швейцарии Хамель Маркус. Двое - Ким Постма и Дименд Мари Клер получили увечья.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», вместе с тем власти Таджикистана обвиняют в этом запрещенную в стране Партию исламского возрождения и Иран.