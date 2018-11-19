В центре Алматы закрыт следственный изолятор, построенный более 80 лет назад

CA-NEWS (KZ) - В Алматы закрыт следственный изолятор №1.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, здание СИЗО, построенное в 1930-е годы по проспекту Сейфуллина, не соответствовало предъявляемым требованиям и создавало неудобства жителям центральной части мегаполиса. Следственно-арестованные лица, находившиеся в изоляторе, переведены в исправительное учреждение ЛА-155/18.

Кроме того, в учреждении №18 после вмешательства надзорного органа упорядочены вопросы вывоза арестованных на следственные действия. Следователи и дознаватели теперь могут проводить их непосредственно в учреждении.

В целях сокращения сроков нахождения лиц под стражей, прокуроры ходатайствуют перед судами о санкционировании меры пресечения с сокращенными сроками содержания до 10-15 суток. В результате увеличено количество дел, оконченных в упрощенном порядке, уменьшено число жалоб на волокиту расследования.

По предложениям адвокатов разрешены вопросы длительного ожидания встреч с подзащитными из-за нехватки кабинетов для свиданий. Так, по инициативе прокуратуры количество кабинетов для свиданий увеличено с 5 до 18. Дополнительно разрешены встречи адвокатов с подзащитными по субботам.

Для удобства посетителей изменены 3 маршрута движения общественного транспорта с остановкой возле учреждения (ранее ближайшая остановка находилась на удалении более 1,5 км).

При содействии акимата Алматы начато строительство нового контрольно-пропускного пункта в учреждении №18, работающего по принципу открытого фронт офиса. Строительство планируется завершить до конца текущего года. Новый КПП предусматривает зал для ожидания посетителей, а вместо существовавшей 3-уровневой процедуры пропускного режима будет внедрена электронная очередь.