На Урале перевернулся автобус, следовавший из Казахстана в Екатеринбург
- Казахстан, происшествия
- 17:14, 19 ноября 2018
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CA-NEWS (KZ) - Автобус, следовавший из Казахстана в Екатеринбург, вылетел в кювет и перевернулся, пострадал один человек.
По данным Управление ГИБДД по Свердловской области, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 19 ноября на 60 км трассы Екатеринбург–Шадринск–Курган.
По предварительным данным, водитель автобуса, в салоне которого находились 17 человек, двигаясь по маршруту «Казахстан–Екатеринбург», не справился с управлением, транспортное средство вынесло в кювет. Автобус завалился на бок.
В результате аварии пострадала девушка-пассажир, 1985 года рождения, с сотрясением головного мозга, резаными ранами головы и рук она была доставлена в Белоярскую больницу.
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