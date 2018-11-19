РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Германия закрыла въезд в шенгенскую зону для 18 саудовских граждан, обвиняемых в убийстве журналиста Хашогги

CA-NEWS (CA) - Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер на брифинге сообщил, что Германия закрыла въезд для 18 гражданам Саудовской Аравии в шенгенскую зону, подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, передает Reuters.

Он добавил, что эти шаги согласованы только с Францией и Великобританией, «эти меры действуют как запрет на въезд в Шенген». Бургер заявил, что не может сообщить информацию о личностях, в отношении которых введены санкции.

Хашогги, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно распространенному заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

print
  • Трамп рассказал, когда США назовут убийц Хашогги
  • В МЧС Узбекистана подтвердили гибель пяти человек в ДТП под Саратовом
  • Число пострадавших в ходе протестов во Франции против роста цен на бензин увеличилось до 227
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×