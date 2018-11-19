Германия закрыла въезд в шенгенскую зону для 18 саудовских граждан, обвиняемых в убийстве журналиста Хашогги

CA-NEWS (CA) - Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер на брифинге сообщил, что Германия закрыла въезд для 18 гражданам Саудовской Аравии в шенгенскую зону, подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, передает Reuters.

Он добавил, что эти шаги согласованы только с Францией и Великобританией, «эти меры действуют как запрет на въезд в Шенген». Бургер заявил, что не может сообщить информацию о личностях, в отношении которых введены санкции.

Хашогги, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно распространенному заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.