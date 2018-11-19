Экспедиция ученых в Устюртский заповедник подтвердила обитание леопардов в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Устюртском государственном природном заповеднике, расположенном в Мангистауской области, подтвержден факт пребывания редчайшего представителя семейства кошачьих – переднеазиатского леопарда. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Казахстана Сакен Дилдахмет.

По его данным, 6 ноября одна из фотоловушек, установленных сотрудниками заповедника в рамках реализации международного проекта «Подкормка птиц-падальщиков (грифов, сипов и стервятников) на территории Устюртского ГПЗ», повторно зафиксировала леопарда, впервые замеченного на этом же самом месте 29 сентября.

Для изучения леопарда Комитет лесного хозяйства и животного мира совместно с Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия организовал поисковую экспедицию на территорию Устюртского заповедника. В состав экспедиции были приглашены ученые-зоологи, эксперты по фауне Арало-Каспийского водораздела Константин Плахов (РК), Марк Пестов (РФ), а также сотрудники заповедника – заместитель директора по научной работе Жаскайрат Нурмухамбетов, научный сотрудник Актан Мухашов и инспектор по охране Берик Рзаев.

«Повторная (почти через 1,5 месяца) регистрация леопарда позволяет надеяться, что этот зверь, по крайней мере, прижился на данной территории. По результатам экспедиции будут подготовлены предложения о внесении переднеазиатского леопарда в список фауны Казахстана и в Красную книгу РК с определением его природоохранного статуса.

Появление леопарда в Мангистауской области дает нам надежду на сохранение не только этой удивительной кошки, но и всего уникального биологического и ландшафтного разнообразия, работами по изучению и охране которых Устюртский ГПЗ успешно занимается с 1984 года», - написал С.Дилдахмет.