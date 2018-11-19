РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Экспедиция ученых в Устюртский заповедник подтвердила обитание леопардов в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Устюртском государственном природном заповеднике, расположенном в Мангистауской области, подтвержден факт пребывания редчайшего представителя семейства кошачьих – переднеазиатского леопарда. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Казахстана Сакен Дилдахмет.

По его данным, 6 ноября одна из фотоловушек, установленных сотрудниками заповедника в рамках реализации международного проекта «Подкормка птиц-падальщиков (грифов, сипов и стервятников) на территории Устюртского ГПЗ», повторно зафиксировала леопарда, впервые замеченного на этом же самом месте 29 сентября.

Для изучения леопарда Комитет лесного хозяйства и животного мира совместно с Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия организовал поисковую экспедицию на территорию Устюртского заповедника. В состав экспедиции были приглашены ученые-зоологи, эксперты по фауне Арало-Каспийского водораздела Константин Плахов (РК), Марк Пестов (РФ), а также сотрудники заповедника – заместитель директора по научной работе Жаскайрат Нурмухамбетов, научный сотрудник Актан Мухашов и инспектор по охране Берик Рзаев.

«Повторная (почти через 1,5 месяца) регистрация леопарда позволяет надеяться, что этот зверь, по крайней мере, прижился на данной территории. По результатам экспедиции будут подготовлены предложения о внесении переднеазиатского леопарда в список фауны Казахстана и в Красную книгу РК с определением его природоохранного статуса.

Появление леопарда в Мангистауской области дает нам надежду на сохранение не только этой удивительной кошки, но и всего уникального биологического и ландшафтного разнообразия, работами по изучению и охране которых Устюртский ГПЗ успешно занимается с 1984 года», - написал С.Дилдахмет.

print
  • Протесты во Франции: один человек погиб, не менее 400 пострадали
  • Трамп рассказал, когда США назовут убийц Хашогги
  • В МЧС Узбекистана подтвердили гибель пяти человек в ДТП под Саратовом
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×