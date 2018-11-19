Уроженки Кыргызстана и Узбекистана вошли в список «BBC 100 Women»

CA-NEWS (KG) - Британская общенациональная телерадиовещательная организация «BBC» опубликовала список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира за 2018 год под названием «BBC 100 Women».

В список вошли девушки и женщины в возрасте от 15 до 94 лет из 60 стран мира. Он включает в себя лидеров, первопроходцев и повседневных героев.

Из стран Центральной Азии BBC выбрал 2-х девушек: из Кыргызстана и Узбекистана.

На 8 месте в списке «BBC 100 Women» - 19-летняя студент-программист Алина Анисимова родом из Кыргызстана. Она возглавляет школу по спутникостроению для девушек, цель которой построить первый в стране спутник.

На 13 месте уроженка Узбекистана, 61-летняя Лейла Белялова. Она — преподаватель в университете, которая работает над сохранением горных экосистем Узбекистана и защищает виды птиц, включая хищников (ящер).

На 1- место BBC выбрал девушку из Нигерии, 33-летнюю социальную предпринимательницу. Она основала НПО «GirlsCoding», что учит девушек как разрабатывать веб-сайты, что помогут решить проблемы в их обществе.

На 2-м месте Эсраа ал Шафей из Бахрейна (Esraa al-Shafei), 32 - исполнительный директор некоммерческой организации «Majal.org». Она является создателем множества цифровых платформ, чтобы дать голос тем, кому они «недопредставлены» на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Тройку лидеров замыкает 18-летняя модель из России Светлана Алексеева. В детстве она пережила пожар, которой оставил ей шрамы по всему телу. Теперь она помогает другим людям со шрамами чувствовать себя увереннее.