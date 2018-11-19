Путин и Эрдоган открыли морскую часть газопровода «Турецкий поток»

CA-NEWS (CA) - Российский «Газпром» завершает строительство морского участка «Турецкого потока». В церемонии по видеосвязи приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Морской участок «Турецкого потока» проходит от компрессорной станции «Русская» в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Планируется, что поставки газа по «Турецкому потоку» начнутся в конце 2019 года.

«Газпром» строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину.

У глав России и Турции также запланирована встреча, в ходе которой будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений и актуальная региональная и международная проблематика, сообщает сайт президента РФ.