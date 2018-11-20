В Казахстане насильники будут содержаться отдельно от других заключенных

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане осужденные за изнасилование будут содержаться отдельно от других заключенных. Об этом 19 ноября на совещании по вопросам модернизации деятельности органов внутренних дел сказал президент республики Нурсултан Назарбаев.

По его словам, необходимо реформировать не только полицейскую службу, но и другие структуры Министерства внутренних дел.

«Важные изменения затронут уголовно-исполнительную систему. Будет обеспечено раздельное содержание лиц, совершивших насильственные преступления, от других осужденных», - сказал глава государства.

Он поручил принять меры по максимальному снижению преступности на улицах и других общественных местах.

«Люди должны быть спокойны за свое будущее, уверены в безопасности и защите со стороны государства. Личная и имущественная безопасность граждан имеет большое значение. В этом и состоит основной критерий эффективности работы полиции», - сказал Н.Назарбаев.