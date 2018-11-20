Экзамен на должность судьи в Казахстане смогли пройти только 5 претендентов из 100

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам модернизации судебной системы, сообщает пресс-служба Акорды.

По его словам, судебная нагрузка возросла за последние 3 года в 2 раза.

«За один рабочий день судья должен провести четыре заседания, принять столько же решений и вынести 150 санкций. Естественно, возникает вопрос качества. 30% из этих дел не требуют судебного рассмотрения», - сказал глава государства и поручил принять меры по снижению судебной нагрузки, упрощению гражданского процесса, повышению оперативности и прозрачности судопроизводства в стране.

Президент также отметил, что одним из важных вопросов является качество судейских кадров, их степень подготовки и адаптации к современным экономическим реалиям, которые требуют совершено иных подходов.

«Юридически неграмотные судьи не помогут нам провести реформы. Судьи должны быть образцом компетентности, честности, справедливости и порядочности», - заявил он.

Н.Назарбаев подчеркнул, что на сегодняшний день порядок отбора судей ужесточен. Так, экзамен на должность судьи смогли пройти только 5 претендентов из 100. Подобные требования были выдвинуты для привлечения к судейской работе высококвалифицированных юристов, компетентных в рассмотрении сложных дел. Таким специалистам будут созданы надлежащие условия, в том числе выплачиваться достойная заработная плата.

«Обращаюсь к судьям, которые дали клятву. Клятва должна быть руководством к действию, а не просто словами. Заработная плата и обеспечение судьи выплачиваются из средств налогоплательщиков. Поэтому судьи должны показывать эффективную работу. Наказание для судьи, который нарушил закон, должно быть самым суровым», - подчеркнул глава республики.