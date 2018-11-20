Кадровыми вопросами судебной системы Казахстана теперь будет заниматься Высший судебный совет

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил передать комплекс кадровых вопросов в судейской системе от Верховного суда Высшему судебному совету.

Как сказал он на совещании по вопросам модернизации судебной системы, карьерное продвижение судей должно зависеть только от их профессионализма и порядочности.

Глава республики распорядился подготовить законопроект, направленный на качественное обновление судебных кадров и внести его на рассмотрение парламента. Также он поручил Верховному суду и Высшему судебному совету обеспечить объективность проведения профессиональной оценки 470 судей в 2019 году в соответствии с Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей РК».

«Мы сможем модернизировать судебную систему в том случае, если в обществе будет крепкое доверие к судьям. Наша конечная цель – это независимая и неподкупная судебная власть. Оценка судов будет осуществляться не только статистическими методами, но и путем проведения независимых социологических исследований. Судейский состав должен понимать, что оценка будет складываться из того, насколько честно судьи будут работать и вызывать доверие. Основанное на строгом соблюдении законодательства оперативное и прозрачное правосудие отвечает основным интересам общества и стратегическому курсу развития страны», - сказал Н.Назарбаев.

Кроме того, он поручил развивать новые форматы в судопроизводстве и работе электронных сервисов, а также обеспечить создание фронт-офисов в зданиях судов.