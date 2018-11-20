В Саудовской Аравии хотят сменить наследного принца из-за скандала с журналистом Хашогги, - СМИ

CA-NEWS (CA) - В Саудовской Аравии некоторые члены королевской семьи против того, чтобы наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд взошел на престол на фоне международного возмущения по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле, сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, близкие к королевской семье.

По словам источников, «десятки принцев» и других членов королевской семьи хотят видеть другого преемника на троне, однако они не станут действовать, пока жив 82-летний король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Так как они считают, что король вряд ли пойдет против своего «любимого сына».

Члены королевской семьи хотят, чтобы после смерти короля его престол занял Ахмеда ибн Абдула Азиз ибн Сауда, 76-летний младший брат короля. Кроме того, по информации источников, принца Ахмеда также поддержат западные державы, говорится в статье.

Источники также заявляют, что не более двух недель назад высокопоставленные должностные лица США сообщили советникам Саудовской Аравии, что они поддержат принца Ахмеда ибн Абдула в качестве потенциального преемника трона.

Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. К таким выводам спецслужбы пришли, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашогги, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом бин Салманом.

Джамаль Хашогги работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашогги мертв, а к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашогги было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.