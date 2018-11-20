В Ташкенте пройдет экспортная выставка «Made in Uzbekistan»

CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистана с 27 по 30 ноября в выставочном комплексе «Узэкспоцентр» пройдет Первая международная экспортная выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan».

Как сообщили организаторы, целью выставки станет демонстрация экспортоориентированной продукции отечественных предприятий, а также налаживание устойчивого и долгосрочного сотрудничества с зарубежными партнерами.

На выставке примут участие более 150 отечественных компаний с демонстрацией широкой номенклатуры отечественной текстильной и кожевенно-обувной продукции, ковровых изделий, свежей, сушеной и переработанной плодоовощной продукции, электробытовой техники и кабельно-проводниковой продукции, автомобилей и сельхозтехники, металлургической, нефтехимической и прочей готовой продукции.

В рамках выставки также будут проходить тематические конференции, посвященные достижениям в области развития промышленного сектора и презентации экспортного потенциала отраслей национальной экономики.

Ожидается участие более тысячи крупных зарубежных потребителей отечественной промышленной продукции, торговых компаний, а также представителей основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, в том числе из стран Европы, Центральной Азии, России, Украины, Афганистана, ОАЭ, Китая, Республики Корея, США и др.