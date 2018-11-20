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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистан началась поставка труб, купленных на $40 млн для строительства участка газопровода ТАПИ

CA-NEWS (TM) - Делегация Туркменистана 11-14 ноября приняла участие в Международной нефтегазовой выставке и конференции ADIPEC-2018, прошедших в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает государственное информационное агентство, в рамках форума были организованы двусторонние встречи, в ходе которых состоялся обмен мнениями по основным аспектам энергетической политики страны, достигнутым рубежам в этой сфере, работе по реализации проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Компании ОАЭ, работающие в нефтегазовой сфере, проявили заинтересованность в совместном участии в строительстве газовой магистрали. Подготовлена проектная документация по туркменскому участку газопровода, работы ведутся согласно плану. Генеральным подрядчиком здесь выступает Министерство строительства и архитектуры.

В соответствии с заключенным между госконцерном «Туркменгаз» и компанией «Global Pipe Company» (Саудовская Аравия) контрактом о закупке стальных труб для строительно-монтажных работ на туркменском участке газопровода ТАПИ началась поставка заявленной продукции морским путем из порта Даммам через Каспий в Международный порт города Туркменбаши. Финансирование данного контракта в объеме $40 млн осуществляется Саудовским фондом развития.

По словам председателя «Туркменгаз» М.Арчаева, на сегодняшний день на железнодорожную станцию «Ымамбаба» в Марыйском велаяте поступило 175 вагонов, разгружено около 4956 метров труб. Так, в два этапа в страну будет поставлено более 35 тыс. метров стальных труб.

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