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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистанка попала в список самых влиятельных женщин мира по версии ВВС

CA-NEWS (UZ) - Журналисты ВВС включили узбекистанку Лейлу Белялову в рейтинг 100 самых влиятельных в мире женщин в 2018 году. Об этом сообщает BBC News.

BBC 100 Women ежегодно определяют 100 самых влиятельных женщин мира. В 2018 году в него вошли представительницы 60 стран мира в возрасте от 15 до 94 лет. Среди них — лидеры государств, новаторы и изобретательницы, а также простые труженицы, которые ежедневно вдохновляют своим примером сограждан.

Преподаватель Самаркандского государственного университета, руководитель студенческого клуба «Flamingo» и член Общества охраны птиц Узбекистана Лейла Белялова стала единственной представительницей страны, которая попала в список.

Журналистов заинтересовало, что Лейла - университетский лектор, которая работает над сохранением биологического разнообразия горных экосистем Узбекистана и защищает различные виды птиц, включая хищников.

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