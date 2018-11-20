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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Японские компании предлагают построить в Туркменистане еще один завод по производству бензина из газа
Предыстория: В Туркменистане готовится к сдаче в эксплуатацию единственный в мире завод по производству бензина из газа

CA-NEWS (TM) - Делегация Туркменистана совершила рабочий визит в Японию, в рамках которого проведены встречи с представителями бизнес-структур страны.

По данным издания «Туркменистан сегодня», в ходе переговоров были определены перспективные направления сотрудничества. Специализирующиеся в нефтегазовой отрасли компании выразили заинтересованность в присутствии на туркменском рынке.

Так, японские компании предлагают построить в Овадандепе еще один завод по производству синтетического бензина путем переработки природного газа и реализовать второй этап полимерного предприятия в Киянлы.

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