Японские компании предлагают построить в Туркменистане еще один завод по производству бензина из газа
- Туркменистан, экономика
- 9:44, 20 ноября 2018
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|Предыстория: В Туркменистане готовится к сдаче в эксплуатацию единственный в мире завод по производству бензина из газа
CA-NEWS (TM) - Делегация Туркменистана совершила рабочий визит в Японию, в рамках которого проведены встречи с представителями бизнес-структур страны.
По данным издания «Туркменистан сегодня», в ходе переговоров были определены перспективные направления сотрудничества. Специализирующиеся в нефтегазовой отрасли компании выразили заинтересованность в присутствии на туркменском рынке.
Так, японские компании предлагают построить в Овадандепе еще один завод по производству синтетического бензина путем переработки природного газа и реализовать второй этап полимерного предприятия в Киянлы.
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