РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Поедем, поедим!»: Ведущий кулинарного travel-проекта приготовил жидкий плов в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Ведущий популярного проекта на НТВ «Поедем, поедим!» Джон Уоррен побывал недавно в Таджикистане.

Он восхитился Фанскими горами и гостеприимством людей в горном кишлаке, поработал на хлопковых полях, пришел в восторг от виноградного рая и попробовал тандыр-кабоб, сообщает Азия Плюс.

А еще британец познакомился с официантом-роботом, проплыл по озеру Искандеркуль и приготовил суп мастава, назвав его жидким пловом.

Передачу можно будет посмотреть в ближайшую субботу, 24 ноября, в 13:05.

print
  • Астана и Варшава определили планы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия
  • Для сотрудников медучреждений Астаны построят 1,5 тыс. квартир
  • Германия закрыла въезд в шенгенскую зону для 18 саудовских граждан, обвиняемых в убийстве журналиста Хашогги
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×