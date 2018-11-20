«Поедем, поедим!»: Ведущий кулинарного travel-проекта приготовил жидкий плов в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Ведущий популярного проекта на НТВ «Поедем, поедим!» Джон Уоррен побывал недавно в Таджикистане.

Он восхитился Фанскими горами и гостеприимством людей в горном кишлаке, поработал на хлопковых полях, пришел в восторг от виноградного рая и попробовал тандыр-кабоб, сообщает Азия Плюс.

А еще британец познакомился с официантом-роботом, проплыл по озеру Искандеркуль и приготовил суп мастава, назвав его жидким пловом.

Передачу можно будет посмотреть в ближайшую субботу, 24 ноября, в 13:05.