Египет выдал Казахстану гражданина, объявленного в международный розыск

CA-NEWS (KZ) - В Казахстан из Египта для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Бейбут Сергазиев.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры РК, задержанный подозревается в даче заведомо ложных показаний в суде в пользу подозреваемых в убийстве лиц. Нарушив меру пресечения в виде подписки о невыезде, Сергазиев скрылся от органов следствия, в связи с чем, был объявлен в международный розыск.

Он водворен в следственный изолятор Астаны, где будет содержаться до вынесения приговора суда.