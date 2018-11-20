Послы западных стран призывают Таджикистан должным образом расследовать бунт в худжандской колонии

CA-NEWS (TJ) - Послы западных стран 20 ноября на встрече с представителями МИД и Генпрокуратуры Таджикистана намерены получить полную информацию о бунте в худжандской колонии. Об этом Радио Озоди сообщил поверенный в делах посольства США Кевин Коверт после беседы западных дипломатов с правозащитниками из Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане, которая состоялась 19 ноября в посольстве Великобритании в Душанбе.

Во время бунта в худжандской колонии №3/3, по неофициальным данным, погибли около 50 человек, ранения получили десятки заключенных. Шесть охранников колонии были доставлены в больницу.

Послы западных стран встретились с таджикскими правозащитниками с целью получения информации о бунте в худжандской колонии строгого режима, который вспыхнул в ночь с 7 на 8 ноября, сообщил американский дипломат.

По его словам, на встрече с представителями МИД и Генпрокуратуры РТ, которая состоится 20 ноября, западные дипломаты намерены получить ответы на свои вопросы о бунте в Худжанде.

«Мы собираемся призвать Душанбе должным образом расследовать этот бунт и наказать должностных лиц, нарушивших права заключенных»,- отметил Кевин Коверт.

На встрече в посольстве Великобритании в Таджикистана участвовали посол этой страны Хью Филпотт, глава представительства Европейского Союза в Таджикистане Мэрилин Йосефсон, Поверенный в делах посольства США Кевин Коверт и представители Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане.

Подробности встречи послов западных стран и таджикских правозащитников, не известны.

Власти Таджикистана до сих пор не прокомментировали бунт в худжандской колонии.

Ранее сообщалось, что уволен и задержан начальник худжандской колонии №3/3 Файзулло Сафарзода – в связи с бунтом в исправительном учреждении. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и халатности.

Прокуратура Согдийской области возбудила уголовное дело по статье "убийство". Однако о фигурантах дела не сообщается, не комментируют сотрудники прокуратуры и сообщение о задержании начальника колонии.

Источник в УИН Минюста Таджикистана сообщил, что согласно предварительному расследованию, зачинщиками бунта были заключенные Субхиддинхуджа Худжаев и Умар Ризоев.

«Они призвали к бунту, после чего заключенные напали на надзирателей и убили двух работников колонии», - сказал источник. Он подтвердил, что для подавления бунта было использовано огнестрельное оружие.