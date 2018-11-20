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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Монголии может отправиться в отставку

CA-NEWS (MNG) - 27 депутатов парламента Монголии (Великого Государственного Хурала- ВГХ) во главе с бывшим главой фракции правящей Монгольской народной партии в парламенте Дамдины Хаянхярваа 20 ноября вручили спикеру парламента Миеэгомбыну Энхболду официальное письмо по поводу роспуска правительства, сообщают местные СМИ.

Основания для вотума недоверия - нарушение Конституции, злоупотребление ряда высокопоставленных лиц своим служебным положением.

Согласно Конституции Монголии, предложение о роспуске правительства должно быть рассмотрено в течение 15 дней. Кабинет министров будет отправлен в отставку в том случае, если предложение поддержат более 50 процентов законодателей в 76-местном парламенте.

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