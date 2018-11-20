Бердымухамедов поручил в учебных заведениях не только учить и воспитывать детей, но и выявлять талантливых

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил включать в программы учебных заведений новые дисциплины, связанные с цифровыми технологиями. Об этом он сказал на видеоселекторном совещании кабинета министров.

Выступая с докладом, министр образования М.Гелдиныязов отметил, что в настоящее время в образовательных учреждениях страны проводится комплексная работа по укреплению их материально-технической базы, повышению квалификации работников, развитию системы цифрового образования.

По его словам, предпринимаются меры по подготовке профильных специалистов для различных отраслей национальной экономики, оснащения на современном уровне специализированных образовательных учреждений, модернизации детских дошкольных учреждений, общеобразовательных средних и профшкол, улучшению обеспечения их учебниками и пособиями, в вузах страны педагогического профиля действуют отделения повышения квалификации.

Заслушав отчет, глава государства акцентировал внимание на необходимости принять более действенные меры по совершенствованию работы учреждений образования согласно требованиям времени, включению в программы новых дисциплин, особенно, связанных с цифровыми технологиями.

Он заявил, что наряду с обучением и воспитанием подрастающего поколения следует ответственно подходить к вопросам выявления среди школьников и студентов наиболее талантливых, их ориентирования по соответствующим специальностям.

Ответственного подхода требует решение задач по открытию новых учебных заведений, разработке их концепции, сказал президент, подчеркнув важность скоординированной деятельности соответствующих структур.