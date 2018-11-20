Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года

CA-NEWS (CA) - Американский журнал Forbes 19 ноября опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых исполнительниц года. В данный список вошли 10 исполнительниц и возглавила его певица Кэти Перри. Она за 12 месяцев, завершившихся в июне текущего года, заработала $83 млн. Значительную часть ее доходов составила прибыль от концертного тура. Во время него Перри выступила около 40 раз и получила примерно $1 млн за каждый из концертов, кроме того, она получила около $20 млн за то, что вошла в жюри ток-шоу «Американский идол».

На втором месте оказалась певица Тейлор Свифт, заработавшая $80 млн. Она выпустила новый альбом Reputation, который лишь за первую неделю продаж продал около двух миллионов копий. Тейлор также провела концертный тур. Большая его часть оказалась вне отчетного периода, отмечает издание, тогда бы Свифт могла бы возглавить рейтинг.

В топ-3 вошла американская певица в стиле R’n’B - Бейонсе, заработавшая $60 млн. Как отмечается в статье, для нее прошедшие 12 месяцев были относительно «спокойными». Основную прибыль принесла серия выступлений, а также продажи музыкального альбома Everything is Love, который Бейонсе записала вместе с супругом - рэпером Jay-Z.

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На четвертом и пятом месте с небольшой разницей расположились певицы Pink (доход - $52 млн) и Lady Gaga ($50 млн).

На шестом и седьмом местах расположились поп-звезды Дженнифер Лопес с доходом в $47 млн и Рианна ($37,5 млн). Рианна, в частности, в последний раз отправлялась в концертный тур в 2016 году, однако заработала на рекламе нижнего белья.

На восьмом месте рейтинга - немецкая исполнительница Хелена Фишер ($32 млн). На девятом - канадская певица Селин Дион ($31 млн), а на десятом - Бритни Спирс ($30 млн).