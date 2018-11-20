В Узбекистане мужчину задержали за вымогательство 7 тыс. коробок спичек
- Кыргызстан, происшествия
- 10:40, 20 ноября 2018
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CA-NEWS (KG) - Житель Ташкента вымогал 7 тыс. коробок спичек и $70 тыс. у сотрудников одного из частных предприятий Ташкента, сообщает Генпрокуратура страны в понедельник, 19 ноября.
Злоумышленник пытался запугать сотрудников фирмы тем, что напишет на них заявления в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы. В результате потерпевшие решили сами обратиться к стражам порядка,
Мужчину задержали с вещдоками при получении $10 тыс. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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