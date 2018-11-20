В Узбекистане мужчину задержали за вымогательство 7 тыс. коробок спичек

CA-NEWS (KG) - Житель Ташкента вымогал 7 тыс. коробок спичек и $70 тыс. у сотрудников одного из частных предприятий Ташкента, сообщает Генпрокуратура страны в понедельник, 19 ноября.

Злоумышленник пытался запугать сотрудников фирмы тем, что напишет на них заявления в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы. В результате потерпевшие решили сами обратиться к стражам порядка,

Мужчину задержали с вещдоками при получении $10 тыс. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.