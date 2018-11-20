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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии управление по борьбе с коррупцией арестовало директоров двух компаний депутата

CA-NEWS (MNG) - 16 ноября управление по борьбе с коррупцией арестовало ещё двух директоров компаний парламентария Л.Энхболда по делу, связанному с фондом развития малого и среднего предпринимательства, а именно директоров “Хас говь транс” Э.Чагнаасурэна и “Жаргалант харваст” Л.Батсурэна, сообщает Монголия Сейчас.

В эти дни со стороны оппозиционной политической силы в лице Демократической партии требуют также привлечь к ответственности членов парламента (ВГХ) Я.Содбаатара (министр дорог и развития транспорта), Ж.Энхбаяра, Б.Ундарму от правящей Монгольской народной партии.

Напомним, что министра продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Б.Батзорига отправили в отставку на основании того, что в качестве главы ведомства, при котором функционирует Фонд развития малого и среднего предпринимательства, он оформил на компанию своей супруги крупный кредит и предоставил другим привилегированное положение.

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