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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане прошло более 20 суток, как неформальные лидеры ГБАО не вернулись домой после поездки в Душанбе
Предыстория: В Хороге сотрудники ОМОН МВД Таджикистана стреляли из травматического оружия в местных жителейПродолжение: Протестующие в Хороге обещают вернуться через три дня, если не будут выполнены их требования

CA-NEWS (TJ) - После поездки четырех «неформальных лидеров» Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана в Душанбе для встречи с президентом Эмомали Рахмоном трое до сих пор не вернулись к себе домой в Хорог. Об этом сообщает агентство «Ахбор».

Из всей делегации вернулся только Мунаввар Шанбиев. Уже более 20 суток в Душанбе находятся преступные авторитеты Толиб Аёмбеков, Ёдгор Мамадасламов и Зоир Раджабов. По данным источников сайта, вопрос об их возвращении решится после 16
ноября, когда в республике запустят первую турбину Рогунской ГЭС.

Встреча с Рахмоном и «неформальных лидеров» Горно-Бадахшанской автономной области прошла 27 октября.

Как пояснил источник, вопрос встречи с президентом усложнился после стрельбы в Хороге ночью 5 ноября, которую открыл из травматического пистолета по местным жителям командир ОМОНа МВД Хуршед Мухаммадзода. На другой день у облаадминистрации прошел стихийный митинг протеста. Жители Хорога потребовали наказать командира ОМОНа за стрельбу, в результате которой двое молодых людей получили ранения. Однако Межведомственный штаб по обеспечению безопасности в ГБАО возложил ответственность за инцидент на одного из «неформальных лидеров» — Хурсанда Мазорова, который, якобы, спровоцировал нападение на служебную машину руководителя постов ГАИ.

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