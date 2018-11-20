Жители отдаленных регионов Туркменистана жалуются на отсутствие сотовой связи

CA-NEWS (TM) - Жители отдаленных регионов Туркменистана жалуются на отсутствие сотовой связи в их селах.

По данным издания «Хроника Туркменистана, в 10-15 километрах от этрапских центров связи практически нет. Чтобы позвонить, люди должны ехать в направлении райцентров или крупных городов, где расположены антенны, и звонить, писать или принимать сообщения, когда появляется стабильный сигнал. О пользовании интернетом речи не идет.

С подобными проблемами сталкиваются жители сел в Фарапском этрапе Лебапского велаята, в этрапе Йолетен Марыйского велаята, станционные поселки Репетек, Учаджи, Захмет, расположенные между Мары и Ашхабадом, села Бедиркент этрапа Героглы (бывший Тахта) и Дуйечи этрапа Гурбансолтан-эдже (бывший Ильялы) Дашогузского велаята.

«Лишь иногда, глубокой ночью, уровень сигнала на мобильных телефонах поднимается на одно деление и можно позвонить. Но разговор может прерваться уже через несколько секунд», – рассказали жители одного из сел.

Отмечается, что 15 ноября государственное информационное издание «Туркменистан: Золотой век» сообщило, что «в скором времени мобильной связью и интернетом будут обеспечены жители малых и отдаленных сел», не уточнив, однако, ни регионов, в которых планируется расширить покрытие сетей, ни сроков проведения работ.

В ноябре 2017 года было подписано кредитное соглашение с Исламским банком развития, который выделил Туркменистану $273 млн на 20 лет на проект по развитию в стране интернета.