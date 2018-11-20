Instagram начал удалять «накрученные» лайки, комментарии и подписки

CA-NEWS (CA) - Социальная сеть Instagram с 19 ноября начала бороться с лайками, комментариями и подписчиками, которые были добавлены автоматически с помощью сторонних приложений, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Сообщается, что компания создала технологию, которая позволяет обнаруживать аккаунты, пользующиеся подобными сервисами, и удалять их автоматическую активность. При этом Instagram будет уведомлять владельцев таких аккаунтов о нарушениях.

Представители компании сообщили, что использование приложений для повышения популярности аккаунтов не является безопасным, так как, используя их, пользователи предоставляют доступ к собственной учетной записи. В соответствии с новыми правилами, для предотвращения вредоносной активности, пользователям предложат сменить пароль своего аккаунта.

Instagram – приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей, разработанное в США в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером. В 2012 году Facebook объявил о покупке сервиса за $1 млрд.