Врача роддома в Калининграде обвинили в смерти младенца роженицы из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Калининграде суд принял решение об аресте и.о. главврача роддома, которая приказала не вводить новорожденному дорогостоящее лекарство из-за чего ребенок погиб, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в начале ноября, когда врач распорядилась не вводить новорожденному дорогостоящий препарат. Ребенок умер, а женщина подделала документы, указав в них, что младенец погиб в утробе матери. Свой поступок она объяснила тем, что якобы этот препарат дорогой и в больнице его не хватает. Документы, по словам врача, она подделала, чтобы не портить статистику младенческой смертности. В отношении и.о. главврача роддома было возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Суд избрал для нее в качестве меры пресечения заключение под стражу, поскольку находясь на свободе подозреваемая могла скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и попытаться скрыть следы своего преступления.

Позднее в региональном Минздраве сообщили, что речь шла о препарате «Куросурф», стоимость которого варьируется в области от 15 до 24 тыс. рублей ($220-360). В ведомстве уточнили, что в роддоме, где погиб младенец, это лекарство имеется в необходимом количестве.

Пострадавшая приехала в Россию из Узбекистана около года тому назад и жила в Калининграде без прописки. В женскую консультацию она не обращалась, страхового полиса у нее не было. Врачи не наблюдали за течением ее беременности, а общение оказалось сложным из-за языкового барьера. Это третья ее беременность, первые две также закончились печально.