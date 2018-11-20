Узбекистан заявил о победе над малярией

CA-NEWS (UZ) - Второй год подряд в мире снижаются темпы сокращения заболеваемости малярией и смертности, фиксирует пресс-служба Организации объединённых наций (ООН). В то же время Узбекистан, Алжир и Аргентина сообщили о полной победе над заболеванием на своей территории и потребовали Всемирную организацию здоровья (ВОЗ) зафиксировать свой успех.

Ранее о подобном успехе заявил Парагвай, на четверть сократился процент заражающихся в Индии, прогресс есть в Эфиопии и Пакистане.

В целом же за прошлый год 70 процентов всех случаев малярии и смерти от этой инфекции пришлось на 10 африканских стран и Индию. В некоторых из них заболеваемость малярией падает гораздо медленнее, чем в предыдущие годы. Представители ВОЗ отмечают, что на этих территориях, в частности. Сократилось количество сеток, защищающих от комаров.

Всемирная организация здравоохранения стремится к 2020 году сократить показатели заболеваемости малярией на 40 процентов. При сегодняшних темпах эту задачу выполнить не удастся, заключили в ООН.