Казахстан вошел в десятку стран Европейского региона по числу детских и подростковых самоубийств

CA-NEWS (KZ) - Казахстан вошел в десятку стран Европейского региона по жестокости в отношении детей, сообщают Новости ООН.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европейском регионе живет 190 млн детей и подростков в возрасте младше 18 лет. 44 млн из них подвергались физическому насилию, 18 млн – сексуальному, а 55 млн пережили психологические травмы. Причем 90% всех подобных случаев остаются незамеченными.

Издание отмечает, что жестокость по отношению к детям часто становится причиной самоубийств. По числу детских и подростковых самоубийств в Европейском регионе лидирует Россия. За ней следуют Латвия, Бельгия, Финляндия, Молдова, Украина и Казахстан. Самая благополучная обстановка в этом плане – в Азербайджане, Грузии и Армении.

В ВОЗ рекомендуют менять законодательство, привлекать к выявлению таких случаев медицинских работников, знакомить родителей с «мирными» методами воспитания и обучать детей тому, как себя защитить.

В ООН приводят пример Эстонии, где поняли, что нужно рассказывать детям об опасности сексуального насилия, и издали иллюстрированную книгу, предназначенную для детей младше 10 лет. В дружелюбной и мягкой манере она учит детей распознавать неприятные прикосновения и опасные ситуации, как из них выходить и как сообщить о них взрослым. Эту книжку получили все детские сады и начальные школы страны.

А в Литве, как отмечает издание, после широкой общественной кампании на законодательном уровне запретили физическое наказание детей – причем в любой ситуации. 60% родителей в стране считают, что в некоторых случаях телесное наказание вполне оправдано. Очевидно, с ними были согласны и законодатели, поскольку в 2010 году отказались принять закон, запрещающий поднимать руку на детей. Все изменилось в 2014 году, когда от рук матери и отчима погиб 4-летний мальчик. В обществе завязалась дискуссия, в результате которой в парламент была представлена петиция, и закон был принят. Такие же законы существуют в 66% государств Европейского региона.