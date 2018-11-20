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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Самую высокую зарплату в Таджикистане получают финансисты, самую низкую – аграрии

CA-NEWS (TJ) - Наиболее низкую зарплату в Таджикистане получают работники сельского хозяйства и охоты. По данным Агентства по статистике при президенте РТ, их заработная плата сложилась в размере – 504 сомони ($53), сообщает Авеста.

Самая высокая заработная плата сложилась у сотрудников финансового посредничества (банки) – 3 тыс. 270 сомони ($347). Этот показатель в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров сложился в размере 2 тыс. 534 сомони ($269).

Размер заработной платы в строительства составил 2 тыс. 382 сомони ($252), секторе электроэнергетики и водоснабжения этот показатель составил 1 тыс. 634 сомони ($173).

По данным источника, среднемесячная заработная плата в республике после сентябрьского повышения зарплат бюджетникам выросла почти на 14%. Размер средней зарплаты в стране достиг 1 тыс. 265 сомони ($134).

Уровень же реальной зарплаты (с учетом инфляции) в сентябре по сравнению с августом увеличился на 12,5%.

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