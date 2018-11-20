В удостоверениях личности казахстанцев может появиться информация о согласии на донорство или отказе от него после смерти

CA-NEWS (KZ) - В удостоверениях личности казахстанцев может появиться информация о согласии на донорство или отказе от него. Об этом порталу Елорда инфо сообщил руководитель Республиканского координационного центра по трансплантологии Жаксылык Доскалиев.

По его словам, соответствующая норма вносится в Кодекс здоровья, который разрабатывается, однако уже сейчас на портале «Электронного правительства» каждый гражданин может дать согласие или написать отказ от донорства после смерти. Если он при жизни написал, что будет донором, то в случае наступления смерти врачам не нужно спрашивать разрешения у родственников.

«Насколько активно наши граждане участвуют в этом разделе - это закрытая информация. Я не могу сейчас говорить об этом, поскольку она засекречена. Она у нас имеется. Если у пациента наступает смерть мозга, мы по базе данных смотрим, и сообщаем информацию лечащему врачу о согласии или об отказе. Могу лишь сказать, что в нашей стране есть немало людей, которые при жизни дали согласие на изъятие органов после смерти», - добавил врач.

По данным Ж.Доскалиева, в последнее время в Казахстане трансплантация органов и ткани развивается бурно. Сейчас органы пересаживают не только в больших столичных центрах, но и в регионах.

«Пересадку почек делают в шести регионах: в Актобе, Шымкенте, Таразе, Усть-Каменогорске, Алматы и Астане. Кроме того, в Актобе, Шымкенте, Алматы и Астане пересаживают печень. За короткий промежуток времени, начиная с 2012 года, пошел бурный рост. Для Казахстана это успех. С развитием трансплантологии в нашей стране развивается медицинский туризм. К нам приезжают из Киргызстана, Узбекистана, Румынии, Израиля. Даже в регионы - Шымкент или Тараз - уже приезжают пациенты из дальнего зарубежья, причем со своим донором. Это говорит о том, что престиж наших хирургов высок. Конечно, тут играет и цена вопроса. У нас на порядок ниже цена для пересадки, чем в этих странах. Это очень хороший показатель уровня трансплантологии в Казахстане», - сказал академик.

Он отметил, что самая главная проблема в трансплантологии - это нехватка донорских органов. Трупная пересадка разрешена в Казахстане, но из 100 больных, которым диагностировали смерть мозга, только у 30% органы пригодны для пересадки.

«Мы можем забрать органы в двух случаях: наиболее подходящие - это инсульты, то есть когда кома наступает. Инсульт бывает у людей зрелого возраста. До инсульта предшествует масса различных заболеваний. Многие органы становятся не пригодными для пересадки. Кроме того, эти люди употребляют огромное количество лекарств, которые отражаются на печени. Печень тоже становится не пригодной. Это только одна сторона медали. Другая сторона - высокая инфицированность. Есть такие заболевания, как вирусный гепатит В, С, Д, ВИЧ и другие. Мы не можем в этих условиях забирать орган и пересаживать. Второе - мы забираем органы у людей, перенесших черепно-мозговую травму. Это различные ДТП и т.д. Здесь у нас возникает большая проблема, когда родственники отказывают в заборе органов. Наш менталитет не воспринимает того, что душа уходит, а тело разлагается под землей. Но так каждый человек мог бы спасти после себя еще 5 человек. Во всяком случае, продлить жизнь или улучшить качество жизни пятерым людям. Ментальная сторона вопроса требует понимания, и эти проблемы с менталитетом приводят к нехватке органов», - подчеркнул специалист.

Он добавил, что сейчас в Казахстане около 2700 трудоспособных человек нуждается в пересадке почек, 1700 людей ждут пересадки печени, около 150 пациентов нуждаются в пересадке сердца. Среди них есть люди, которые носят искусственное сердце в сумках или рюкзаках. Примерно 50 человек нуждаются в пересадке легких.