Политический скандал. Что происходит в Монголии?

CA-NEWS (MNG) - В Монголии высокопоставленные лица обвиняются в растрате денежных средств фонда развития малого и среднего предпринимательства (МСП), которые были потрачены на семью и близких друзей. Об этом 6 ноября сообщила англоязычная газета Гонконга South China Morning Post со ссылкой на орган по борьбе с коррупцией в Монголии.

Растраченные деньги предназначались для использования в фонде МСП. Этот фонд был создан 18 лет назад для предоставления займов с 3% для владельцев малых и средних предприятий, поскольку банки и финансовые компании обычно выдают займы под 12 и 30%.

В бюджете 2018 года $25,4 млн было выделено в этот фонд. Однако в опубликованных отчетах на сайте было обнаружено, что некоторые высокопоставленные лица используют фонд для предоставления займов своим компаниям, членам семьи и друзьям.

Среди обвиняемых - министры правительства, парламентарии, генеральный прокурор, генеральный аудитор, глава центрального банка и бывший глава разведывательной службы, отмечает агентство.

1 ноября в Улан-Баторе состоялось внеочередное заседание парламентской группы от правящей Монгольской народной партии (МНП), в ходе которого было принято решение об отправке в отставку министра продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Батжаргалын Батзорига в связи с тем, что он предоставил кредит в $547 тыс. транспортной компании, управляемой его женой.

3 ноября были арестованы четыре государственных служащих, участвовавших в управлении фондом.

Было также обнаружено, что депутат парламента Энхбаяр Жамбал, владеющий финансовыми и сельскохозяйственными компаниями, взял в займы $371 тыс. из фонда МСП. Он настаивал на том, что деньги использовались для улучшения практики скотоводства, в стране, где животноводство является основным источником продовольствия для населения в 3 миллиона человек.

Работа министра транспорта Содбаатар Янгуга также подверглась риску, после того как выяснилось, что он взял кредит в размере $371 тыс. из фонда МСП и использовал их для послеродового терапевтического медицинского центра, основанный его женой. Янгуг утверждает, что из-за слабого здоровья его жена не участвовала в ведении бизнеса, но в соответствии с формой декларации о доходах, поданной в орган по борьбе с коррупцией, он имеет 100-процентную собственность на центр.

Если экс-премьера Монголии Чимидийн Сайханбилэга проверяют по делу в отношении «Инвестиционного договора по Оюутолгою», то затем монгольская общественность узнала о том, что фонд развития малого и среднего предпринимательства (МСП) предоставил его супруге О.Байгал (в своё время стала Мисс Монголия) льготный кредит в размере одного млрд. тугриков ($393 тыс.) для ведения алмазного бизнеса в стране. Таким образом, стало известно, что экс-премьер, как и многие другие высокопоставленные лица, прикрывал «государственные средства» под бизнесом своей супруги, сообщает информагентство «Монголия Сейчас».

Супруга Ч.Сайханбилэга на посту премьер-министра страны, О.Байгал открыла в элитном жилом районе столицы магазин ювелирных изделий с бриллиантом и другими драгоценными камнями. И чтобы начать это направление бизнеса, как было установлено, супруга экс-премьера получила льготный кредит на сумму в один млрд тугриков ($393 тыс).

Продажа ювелирных украшений из золота с бриллиантами и различными драгоценными камнями не попадает под понятие малого и среднего предпринимательства, отмечает агентство. Позже, в июле этого года, когда её алмазный бизнес стал успешно развиваться, О.Байгал открыла элитный бутик – филиал одного из 10 известных итальянских брендов Valentino в Shangri-La Молл в центре столицы.

12 ноября совет управления Монгольской народной партии (МНП) провел свое собрание в закрытом режиме в Госрезиденции, передавало Montsame.

Во время закрытого собрания председатель партии Ухнаагийн Хурэлсух внес на рассмотрение вопрос об освобождении от занимаемых должностей трех личностей, обсуждение которого продолжался до 22.00 часов вечера того же дня. В частности, он назвал имена и причины их освобождения - спикера парламента М.Энхболда, председателя фракции МНП в парламенте Д.Хаянхярваа и мэра Улан-Батора С.Батболда.

Хурэлсух указал причину освобождения от занимаемой должности спикера М.Энхболда, что он должен нести ответственность перед законом за так называемое «дело о 60 млрд.тугриках», председателя фракции Д.Хаянхярваа – за допущение неоднократных этических ошибок на заседаниях сессии парламента, когда обсуждался вопрос о фонде поддержки малых и средних предпринимательств, а также за то, что не обеспечил единство, ответственность и организованность фракции в качестве председателя, а мэра Улаанбаатара С.Батболда – за то, что он не справляется со своими должностными обязанностями и в итоге страдают невинные дети, безмятежно играющие во дворах своих домов.

В ходе довольно долгого и бурного обсуждения члены совета приняли предложение председателя партии об освобождении от должностей Д.Хаянхярваа и С.Батболда, и провели тайное голосование. В результате голосования 16 из 28 членов Совета управления проголосовали за отставку председателя фракции и 15 членов за отставку мэра столицы.

14 ноября на центральной площади монгольской столицы был организован митинг с требованиями о привлечении к ответственности парламентариев и министров, которые фигурируют в деле о получении кредита в фонде развития малого и среднего предпринимательства.

15 ноября управление по борьбе с коррупцией начало масштабную проверку деятельности фонда развития малого и среднего предпринимательства. Проверкой будут охвачены более 10 лет работы фонда, начиная с момента предоставления кредитов и по настоящее время. Помимо того, что детально будет проверяться каждый процесс кредитования фонда, проверкой будут охвачены и те проекты, которые в своё время не “отвечали требованиям кредитования”. Иными словами, будут даны ответы на вопросы о том, на самом ли деле проект не отвечал требованиям предоставления кредита или существуют другие причины.

В этот же день, 15 ноября председатель парламента М.Энхболд потребовал у начальника Национального аудиторского управления, генерального аудитора Монголии Д.Хурэлбаатара сдать свои полномочия и от должности также была отстранена фотограф пресс-службы президента. Согласно источнику, ООО «Dulguun Orgil», принадлежащее ее мужу Д.Тербишу, получило льготный кредит от Фонда МСП. Этот кредит предназначался для ведения домашнего скота.

20 ноября 27 депутатов парламента Монголии во главе с бывшим главой фракции правящей Монгольской народной партии в парламенте Дамдины Хаянхярваа вручили спикеру парламента Миеэгомбыну Энхболду официальное письмо по поводу роспуска правительства, сообщают местные СМИ.

Основания для вотума недоверия - нарушение Конституции, злоупотребление ряда высокопоставленных лиц своим служебным положением.

Напомним, 29 октября президент Халтмагийн Баттулга вручил председателю парламента (Великий государственный хурал) Миэгомбын Энхболду официальное письмо с предложением о роспуске монгольского парламента и пригрозил устроить голодовку, если парламент страны не объявит о самороспуске

Глава монгольского государства считает, что нынешний состав парламента и правительства экс премьер-министра Жаргалтулгын Эрдэнэбата и действующего премьер-министра страны Ухнаагийна Хурэлсуха, созданные большинством в парламенте, не выполнили и не выполняют обязательства и обещания, данные ими своему народу.

Bloomberg отмечает, что в Монголии действия Баттулги рассматриваются как политический ход перед парламентскими выборами 2020 года. Возглавляемая им Демократическая партия претендует на большее количество мест. Сейчас у нее в парламенте (Великом народном хурале) 25 процентов мандатов. Остальные места занимают представители правящей Монгольской народной партии.

6 ноября председатель парламента Монголии Миэгомбын Энхболд дал ответ на официальное письмо президента Халтмагийна Баттулги с предложением о роспуске монгольского парламента и заключил, что нет оснований полагать, что парламент Монголии не выполняет свои обязательства.

«Через это письмо я передаю свое несогласие по поводу самороспуска парламента», - говорится в ответном письме председателя парламента Монголии.